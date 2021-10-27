Японська компанія A.L.I. Technologies представила ховербайк, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162225-litauchyy-motocykl-predstavyla-yaponska-kompaniya-video.html

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Японська компанія A.L.I. Technologies представила ховербайк або «літаючий мотоцикл».

Це транспортний засіб, який конструктивно схожий з мотоциклом і здатний переміщатися повітрям, повідомляє телеканал NHK.

Апарат представили вчора, 26 жовтня, на одному з автодромів, де відбувся показовий політ.

Ховербайк обладнаний шістьма ґвинтами, завдяки яким може ширяти над землею. Він працює на двигунах внутрішнього згорання та шістьом електромоторам. Виробник запевняє, що апарат може здійснювати польоти тривалістю до 40 хвилин.

У A.L.I. Technologies вже почали приймати замовлення. Вартість ховербайка становить 680 тис. дол.

Ймовірно, цей апарат стане першим ховербайком, який буде масово вироблятися і продаватися в Японії. Проте потенційним власникам слід враховувати, що використовувати такий транспортний засіб на дорогах загального користування, зокрема в Японії, наразі заборонено.

Ще однією сферою застосування таким апаратів у A.L.I. Technologies можливість застосування ховербайків під час стихійних лих.

Джерело: NHK