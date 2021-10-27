Польща посилить армію, фото: U.S. Army Europe

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Польща планує посилити свою армію.

Уряд країни оприлюднив так званий «закон про захист Вітчизни», покликаний збільшити чисельність збройних сил з огляду на «імперські амбіції Росії», повідомляє видання Daily Telegraph.

Законопроект передбачає «радикальне» збільшення чисельності збройних сил Польщі — з нинішніх 99 тис. до 250 тис. осіб. На думку польської влади, такі заходи допоможуть відвернути зіткнення із «дедалі агресивнішим східним сусідом» та впоратися з організованим напливом мігрантів із Білорусі.

Щоб залучити до військової служби більше людей, влада країни запланувала низку заходів, серед яких:

підвищення заробітної плати;

нові можливості для військовослужбовців;

нова система добровільної служби, яка передбачає 28 днів базової підготовки та 11 місяців служби.

Зазначається, що наразі Польща є одним з небагатьох членів альянсу, який інвестує передбачені домовленостями між країнами НАТО принаймні 2% свого ВВП на оборону.

Якщо ми хочемо уникнути найгіршого, тобто війни, ми повинні діяти за старим правилом: хочеш миру, готуйся до війни, — наголосив лідера правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський.

Джерело: Daily Telegraph