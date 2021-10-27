Польша усилит армию, фото: U.S. Army Europe

https://racurs.ua/n162224-polsha-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-kak-izmenyat-voysko-polskoe.html

Ракурс

Польша планирует усилить свою армию.

Правительство страны обнародовало так называемый «закон о защите Отечества», призванный увеличить численность вооруженных сил с учетом «имперских амбиций России», сообщает издание Daily Telegraph.

Законопроект предусматривает радикальное увеличение численности вооруженных сил Польши — с нынешних 99 тыс. до 250 тыс. человек. По мнению польских властей, такие меры помогут предотвратить столкновение с «все более агрессивным восточным соседом» и справиться с организованным наплывом мигрантов из Беларуси.

Чтобы привлечь к военной службе больше людей, власти страны запланировали ряд мер, среди которых:

повышение заработной платы;

новые возможности для военнослужащих;

новая система добровольной службы, предусматривающая 28 дней базовой подготовки и 11 месяцев службы.

Отмечается, что Польша является одним из немногих членов альянса, который инвестирует предусмотренные договоренностями между странами НАТО по крайней мере 2% своего ВВП на оборону.

Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать по старому правилу: хочешь мира, готовься к войне, — подчеркнул лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Источник: Daily Telegraph