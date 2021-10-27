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Ракурс
Михайло Саакашвілі, фото: «24 канал»

Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки — Денісова

27 жов 2021, 17:38
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Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії та український політичний діяч, який наразі утримується у пенітенціарній установі № 12 грузинського міста Руставі та голодує вже 27-й день, відмовився від будь-якої медичної підтримки.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 27 жовтня, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Денісова наголошує, що відмова від їжі є загрозою життю Саакашвілі.

У випадку погіршення стану здоров’я Міхеіла, прошу невідкладного реагування та надання професійної медичної підтримки у цивільному медичному закладі, — наголошує Денісова.


Нагадаємо, Денісова нещодавно відвідала Саакашвілі у в’язниці. За її словами, екс-президент Грузії слабшає з кожним днем.

Джерело: Ракурс


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