Михайло Саакашвілі, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n162223-saakashvili-vidmovyvsya-vid-bud-yakoyi-medychnoyi-pidtrymky-denisova.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії та український політичний діяч, який наразі утримується у пенітенціарній установі № 12 грузинського міста Руставі та голодує вже 27-й день, відмовився від будь-якої медичної підтримки.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 27 жовтня, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Денісова наголошує, що відмова від їжі є загрозою життю Саакашвілі.

У випадку погіршення стану здоров’я Міхеіла, прошу невідкладного реагування та надання професійної медичної підтримки у цивільному медичному закладі, — наголошує Денісова.



Нагадаємо, Денісова нещодавно відвідала Саакашвілі у в’язниці. За її словами, екс-президент Грузії слабшає з кожним днем.