Європол. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n162222-klondayk-narkotykiv-iz-darknetu-vykryly-specslujby-z-ssha-ta-ievropy.html

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Великий канал постачання наркотиків вдалося накрити слідчим із США, Австралії, Німеччини, Франції, Італії та інших країн.

Серед арештованих — 65 осіб у США, 47 у Німеччині, 24 у Великій Британії, четверо в Італії, четверо в Нідерландах, троє у Франції, двоє у Швейцарії та один у Болгарії. Про це розповів Європол.

Операція Dark HunTor — результат спільної роботи представників різних спецслужб. Правоохоронці вистежили продавців, покупців та постачальників наркотиків, які ховалися весь цей час у даркнеті. Всі продавці збували товар на майданчику DarkMarket.

У процесі спецоперації вилучили понад 26 млн євро у вигляді готівки і криптовалюти, 234 кг наркотиків, включаючи 32,5 кг екстазі і 152 кг амфетаміну, а також 45 одиниць вогнепального.

Міжнародне розслідування тривало протягом 10 місяців за керівництва німецьких правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міжнародний канал контрабанди наркотиків ліквідували в Україні. Правоохоронці затримали двох братів — громадян Туреччини, які курували канал постачання героїну. Ці особи виявилися учасниками транснаціональної банди, яка займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії в Україну.