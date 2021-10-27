«Клондайк» наркотиков из даркнета накрыли спецслужбы из США и Европы

Европол. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n162222-klondayk-narkotikov-iz-darkneta-nakryli-specslujby-iz-ssha-i-evropy.html

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Крупный канал поставки наркотиков удалось накрыть следователям из США, Австралии, Германии, Франции, Италии и других стран.

Среди арестованных — 65 человек в США, 47 в Германии, 24 в Великобритании, четверо в Италии, четверо в Нидерландах, трое во Франции, двое в Швейцарии и один в Болгарии. Об этом рассказал Европол.

Операция Dark HunTor — результат совместной работы представителей различных спецслужб. Правоохранители выследили продавцов, покупателей и поставщиков наркотиков, которые скрывались всё это время в даркнете. Все продавцы сбывали товар на площадке DarkMarket.

В ходе спецоперации изъяли более 26 млн евро в виде наличных и криптовалюты, 234 кг наркотиков, включая 32,5 кг экстази и 152 кг амфетамина, а также 45 единиц огнестрельного оружия.

Международное расследование длилось на протяжении 10 месяцев под руководством немецких правоохранительных органов.

Напомним, ранее мы сообщали, что международный канал контрабанды наркотиков ликвидировали в Украине. Правоохранители задержали двух братьев — граждан Турции, которые курировали канал поставки героина. Эти лица оказались участниками транснациональной банды, которая занимается контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину.