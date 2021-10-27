Михаил Саакашвили, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n162223-saakashvili-otkazalsya-ot-kakoy-libo-medicinskoy-podderjki-denisova.html

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Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и украинский политический деятель, содержащийся в пенитенциарном учреждении № 12 грузинского города Рустави и голодающий уже 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки.

Об этом в своем Telegram-канале сегодня, 27 октября, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова отмечает, что отказ от еды представляет угрозу жизни Саакашвили.

В случае ухудшения состояния здоровья Михеила, прошу немедленного реагирования и оказания профессиональной медицинской поддержки в гражданском медицинском учреждении, — отмечает Денисова.



Напомним, Денисова недавно посетила Саакашвили в тюрьме. По ее словам, экс-президент Грузии слабнет с каждым днем.