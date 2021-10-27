Український військовий загинув на Донбасі

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових, фото: «Українська правда»
Український військовий загинув на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n162226-ukrayinskyy-viyskovyy-zagynuv-na-donbasi.htmlРакурс
На Донбасі внаслідок здійснених російсько-терористичними військами загинув український військовий.
Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомляється на сторінці штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Фейсбук.
Загалом впродовж сьогоднішньої доби зафіксовано дев’ять випадків порушень бойовиками домовленостей про припинення вогню:
- поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
- у напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
- біля Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї;
- у бік Новолуганського російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети;
- у районі Лебединського окупанти вели обстрілі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотника здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
На ворожі збройні провокації наші захисники відкривали вогонь у відповідь та подавили вогневі точки противника, — наголошують у штабі ООС.
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