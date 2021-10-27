Український військовий загинув на Донбасі

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n162226-ukrayinskyy-viyskovyy-zagynuv-na-donbasi.html

Ракурс

На Донбасі внаслідок здійснених російсько-терористичними військами загинув український військовий.

Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомляється на сторінці штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Фейсбук.

Загалом впродовж сьогоднішньої доби зафіксовано дев’ять випадків порушень бойовиками домовленостей про припинення вогню:

поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

у напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

біля Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї;

у бік Новолуганського російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети;

у районі Лебединського окупанти вели обстрілі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотника здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.