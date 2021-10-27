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Ракурс
Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових, фото: «Українська правда»

Український військовий загинув на Донбасі

27 жов 2021, 19:32
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На Донбасі внаслідок здійснених російсько-терористичними військами загинув український військовий.

Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомляється на сторінці штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Фейсбук.

Загалом впродовж сьогоднішньої доби зафіксовано дев’ять випадків порушень бойовиками домовленостей про припинення вогню:


  • поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
  • у напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
  • біля Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї;
  • у бік Новолуганського російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети;
  • у районі Лебединського окупанти вели обстрілі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотника здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

На ворожі збройні провокації наші захисники відкривали вогонь у відповідь та подавили вогневі точки противника, — наголошують у штабі ООС.

Джерело: Ракурс


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