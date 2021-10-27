В Україні 28 жовтня відзначають День визволення від фашистських загарбників, фото: Вінницька ОДА

https://racurs.ua/ua/n162227-28-jovtnya-vidznachaut-den-vyzvolennya-ukrayiny-vid-fashystskyh-zagarbnykiv.html

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28 жовтня щороку відзначають День визволення України від фашистських загарбників.

Це свято було запроваджене у 2009 році указом тодішнього президента Віктора Ющенка «з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні».

В цей день традиційно вшановують пам’ять воїнів, які загинули в боях за визволення України, та населення, яке постраждало від дій окупантів.

Бойові дії на території України завершилися 28 жовтня 1944 року, коли радянські війська вийшли на сучасний кордон нашої держави.

За підрахунками істориків, у ході бойових дій території України загинуло близько 3 млн радянських воїнів, були цілком чи частково зруйновані понад 700 міст і 28 тис. сіл, близько 10 млн людей залишились без даху над головою.

Також на 28 жовтня припадає Міжнародний день анімації — міжнародне свято всіх, хто так або інакше причетний до анімації та мистецтва мультиплікації. Цю дату обрано, оскільки 28 жовтня 1892 року художник та винахідник з Франції Еміль Рено продемонстрував паризькій публіці «пантоніми, що світяться» — рухомі зображення, відтворені на екрані, тобто — мультфільми.

Крім того, 28 жовтня відзначають Всесвітній день дзюдо. Дзюдо — японське бойове мистецтво і вид спорту, що виникло на основі дзюдзюцу. Цю дату обрано, оскільки 28 жовтня 1860 року народився засновник дзюдо Кано Дзіґоро, який сформував основні правила, принципи тренувань і проведення змагань. Свято з’явилося за ініціативи Міжнародної федерації дзюдо для пропаганди цінностей даного виду спорту — поваги, честі, завзятості, єдності, сміливості, чесності, самоконтролю, ввічливості та щирості.

На сьогодні у світі понад 20 млн осіб займаються дзюдо.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого Євфимія Солунського, який жив у IX ст. у Палестині. Він також заснував чернечу громаду поблизу Салоників, відновивши руїни стародавнього монастиря святого Андрія.

Народні прикмети: