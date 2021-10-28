Активиста «Правого сектора» в Сумах расстреляли на глазах у жены (ФОТО)

Место убийства. Фото: Дмитрий Живицкий в Facebook

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Убийство активиста «Правого сектора» произошло в Сумах вечером 27 октября.

Неизвестный застрелил Александра Иванину. Мужчину убили на глазах его жены у подъезда дома, в котором он проживал. Об этом сообщили председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий и руководитель Сумской организации «Правый сектор» Сергей Супрун в Facebook.

Убили Александра Иванину — активиста Национально-освободительного движения «Правый сектор» Сумщины. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены, — говорится в сообщении Супруна.

В комментарии «Общественному» Супрун отметил, что около 21.00 Александр вместе с женой Аней подъехали на машине к своему подъезду. Мужчина вышел из автомобиля и открыл багажник, чтобы забрать вещи. В это время на скамейке неподалеку сидел неизвестный.

Один из свидетелей увидел, как мужчина достал оружие и несколько раз выстрелил в активиста. Супрун не исключает, что убийство связано с его антикриминальной деятельностью, потому что погибший освещал деятельность определенных лиц.

Как отметил спикер Главного управления Национальной полиции Сумской области Владимир Крупецких, правоохранители получили вызов в 21.10. Представитель НПУ уточнил, что погибший — мужчина 1992 года рождения. На месте преступления работают правоохранители. Предварительно установлено, что активист погиб в результате огнестрельного ранения.

Накануне своей смерти Иванина пришел на заседание горсовета Сум и критиковал местных депутатов и маршрутных перевозчиков. Активист выразил возмущение, что цены на проезд высокие, а качество обслуживания — низкое. Иванина заявил, что на дорогах города будут останавливать маршрутки, что нарушают критерии, которым должен соответствовать этот общественный транспорт.

Напомним, 2 октября в Чернигове группа подростков напала на полицейских, которые были в гражданской одежде. В результате избиения скончался один правоохранитель, еще одного госпитализировали.

Источник: «Общественное»