Новый рекорд прививок и более 26 тыс. больных. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n162234-novyy-rekord-privivok-i-bolee-26-tys-bolnyh-covid-statistika-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с жуткой скоростью.

За 27 октября зафиксировали 26 тыс. 71 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 1 тыс. 830 детей и 477 медработников. В больницы вчера попали 5 тыс. 366 человек, а 576 больных умерли. Преодолеть «ковид» сумели более 10 тыс. человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В целом за все время пандемии в Украине заболели 2 млн 851 тыс. 804 лица, но выздоровели уже 2 млн 411 тыс. 711 больных. Жертвами коронавируса стали 66 тыс. 204 человек.

В Минздраве отметили, что 27 октября зафиксировали новый рекорд прививок за сутки — вакцинированы 291 тыс. 985 человек. При этом одну дозу получили 212 тыс. 684 человека, а полностью иммунизированы 79 тыс. 301 человек. С начала вакцинальной кампании привито 9 млн 576 тыс. 177 человек.

Также сообщается, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — вакцинированные.

Напомним, специалисты Национальной академии наук Украины ожидают роста заболеваемости еще в течение двух недель. Прогнозируют, что в начале ноября прогнозируется до 29 тыс. случаев инфицирования на сутки.