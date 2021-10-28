Противопоказания для вакцинации от коронавируса обновил Минздрав. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Министерство здравоохранения утвердило перечень медицинских противопоказаний и предостережений для прививки от COVID-19.

Украинцы при определенных условиях могут получить от врача официальную справку, что им противопоказана вакцинация. Об этом рассказал глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что в документе Минздрава указаны разные типы противопоказаний. Это могут быть абсолютные противопоказания с определенной вероятностью возникновения серьезной побочной реакции.

Также речь идет об предостережениях (вакцинация с предосторожностью), когда окончательное решение касательно прививки принимает врач с учетом преимуществ над рисками.

Противопоказания также могут носить характер постоянных или временных (в таком случае в справке указывается срок действия), действовать для всех видов вакцин или только для конкретного типа (если существует возможность прививки другим типом вакцины — справка не предоставляется).

Например, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (AstraZeneca и некоторые другие). Следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna).

Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью. Всего определено 16 причин для отказа от вакцинации (постоянной или временной) или для ее проведения с предосторожностью.

Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября. По оценкам Минздрава, реальные противопоказания для вакцинации от коронавируса имеют не более 1% населения.

Согласно постановлению правительства № 1236, с 8 ноября не будут допущены к работе госслужащие и педагоги, которые не вакцинировались. Наличие официальной справки позволит представителям этих категорий граждан продолжать работу.

Данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения — украинцы смогут сгенерировать документ в приложении «Дія».

Напомним, 27 октября зафиксировали новый рекорд прививок за сутки — вакцинированы 291 тыс. 985 человек. При этом одну дозу получили 212 тыс. 684 человека, а полностью иммунизированы 79 тыс. 301 человек. С начала вакцинальной кампании привито 9 млн 576 тыс. 177 человек.