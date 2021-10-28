В Украине повысят пенсии, фото: «Бизнес – Today.ua»

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В Украине в 2022 году должны состояться 12 этапов повышения пенсий — для разных категорий пенсионеров.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, по ее словам, запланированы следующие этапы повышения:

перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью в январе;

продолжение повышения пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты;

женщины, родившиеся в 1962 году, начнут начисляться пенсии по достижении ими нового пенсионного возраста. Поскольку их пенсии могли оказаться меньше начислявшихся до этого, вводится повышающий коэффициент 9%;

индексация пенсий с 1 марта;

выход на новую минимальную пенсионную гарантию в октябре — человек старше 70 лет, имеющий стаж 35 лет (мужчина) или 30 (женщина), не будет получать менее 3 тыс. грн.

Министр отметила, что с учетом демографической ситуации в стране и состояния рынка труда, существующая солидарная пенсионная система не может существовать без дополнительного финансирования Пенсионного фонда из госбюджета. К тому же пенсии в Украине относительно небольшие.

Лазебная рассчитывает, что исправить ситуацию может дополнение солидарной пенсионной системы вторым уровнем — накопительными пенсиями, благодаря чему люди получат две пенсии: из солидарной системы и накопленную.

Министр надеется, что Верховная Рада до конца 2021 года примет в первом чтении законопроект о накопительной пенсии.

В целом система может заработать с 2023 года. Или в 2024-м, это тоже приемлемый вариант, — отметила Лабезна.

По ее словам, Минсоцполитики сейчас предлагает, чтобы в накопительную систему работодатель на старте обязательно отчислял 1% за счет уменьшения ЕСВ.

Работник, по желанию, может отчислять еще 1% своей зарплаты. Если он это сделает, то государство добавит еще такую сумму от себя, — подчеркнула она.

По мнению министра, такая схема позволит людям привыкнуть к новой системе — не будет принуждать, а стимулировать добровольно отчислять средства на будущую пенсию.