В Україні підвищать пенсії, фото: «Бізнес - Today.ua»

https://racurs.ua/ua/n162266-12-etapiv-pidvyschennya-pensiy-zaplanovani-na-2022-rik.html

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В Україні у 2022 році мають відбутися 12 етапів підвищення пенсій — для різних категорій пенсіонерів.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, за її словами, заплановані такі етапи підвищення:

перерахунки для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю у січні;

продовження підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати;

жінки, які народилися 1962 року, почнуть нараховуватись пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку. Оскільки їхні пенсії могли виявитися меншими за ті, що нараховувалися до цього, запроваджується підвищуючий коефіцієнт 9%;

індексація пенсій з 1 березня;

вихід на нову мінімальну пенсійну гарантію у жовтні — людина, старша за 70 років, яка має стаж 35 років (чоловік) або 30 (жінка), не отримуватиме менше 3 тис. грн.

Міністр зазначила, що з урахуванням демографічної ситуації в країні та стану ринку праці існуюча солідарна пенсійна система не може існувати без додаткового фінансування Пенсійного фонду з держбюджету. До того ж пенсії в Україні є відносно невеликими.

Лазебна розраховує, що виправити ситуацію може доповнення солідарної пенсійної системи другим рівнем — накопичувальними пенсіями, завдяки чому люди отримуватимуть дві пенсії: із солідарної системи та накопичену.

Міністр сподівається, що Верховна Рада до кінця 2021 року ухвалить в першому читанні законопроект про накопичувальну пенсію.

А загалом система може запрацювати з 2023 року. Або 2024-го, це також прийнятний варіант, — зазначила Лабезна.

За її словами, Мінсоцполітики зараз пропонує, щоб до накопичувальної системи роботодавець на старті обов’язково відраховував 1% за рахунок зменшення ЄСВ.

Працівник, за бажання, може відраховувати ще 1% своєї зарплати. Якщо він це зробить, то держава додасть ще таку суму від себе, — наголосила вона.

На думку міністра, така схема дозволить людям звикнути до нової системи — не примушуватиме, а стимулюватиме добровільно відраховувати кошти на майбутню пенсію.