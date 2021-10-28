Роковой выстрел Болдуина — «Кольт» до него побывал у двух человек

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Ракурс

Актеру Алеку Болдвину во время съемок фильма «Раст» в Нью-Мексико дали револьвер, оказавшийся заряженным боевым патроном. Не зная об этом, он выстрелил в сторону камеры, случайно убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэля Соузу.

Об этом сообщил на пресс-конференции шериф округа Санта-Фе Эйдан Мендоса.

Подтвердив, что антикварный «Кольт. 45», который был в руках Болдуина, был заряжен боевым патроном, полицейский заявил, что, вероятно, это не единственный боевой патрон на съемочной площадке, сообщает BBC.

Шериф рассказал, что полиция изъяла на площадке еще 500 патронов, среди которых могли быть боевые. Свинцовая пуля, вынутая из плеча режиссера Соузы, также приобщена к делу.

Обвинения пока никому не предъявлены, но, по словам окружного прокурора Мэри Кармак-Альтвис, потенциально обвиняемым может стать любой съемочной группы.

Мендоса также подтвердил, что все причастные к этому трагическому случаю, в том числе «звезда» Голливуда Болдуин, сотрудничают с полицией и что в целом следователи намерены опросить около 100 человек, находившихся в момент выстрела на съемочной площадке.

Перед тем как актер выстрелил, «Кольт» побывал в руках двух человек — ассистента режиссера Дэйва Холлса и эксперта из оружия Ханны Гутьеррес-Рид.

Холлс сказал следователям, что не проверил все патроны в револьвере перед тем, как отдать его Болдуину, а передавая оружие в соответствии с процедурой воскликнул, что револьвер безопасен.

Гутьеррес-Рейд сказала, что оружие на съемках хранилось в сейфе, к которому был доступ только у нескольких человек. Однако патроны при этом держали в общедоступном месте.

Наблюдатели в большинстве своем считают, что предъявление Болдуину уголовных обвинений маловероятно.