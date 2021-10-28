Фатальний постріл Болдвіна - “Кольт” до нього побував у двох людей

https://racurs.ua/ua/n162265-fatalnyy-postril-boldvina-kolt-do-nogo-pobuvav-u-dvoh-ludey.html

Ракурс

Актору Алеку Болдвіну під час зйомок фільму «Раст» у Нью-Мексико дали револьвер, який виявився зарядженим бойовим патроном. Не знаючи про це, він вистрілив у бік камери, випадково вбивши оператора Галину Хатчинс і поранивши режисера Джоеля Соузу.

Про це повідомив під час прес-конференції шериф округу Санта-Фе Ейдан Мендоса.

Підтвердивши, що антикварний «Кольт. 45», з якого стріляв Болдвін, був заряджений бойовим патроном, поліцейський заявив, що, ймовірно, це був не єдиний бойовий патрон на знімальному майданчику, повідомляє BBC.

Шериф розповів, що поліція вилучила із майданчика ще 500 набоїв, серед яких могли бути бойові. Свинцева куля, вийнята з плеча режисера Соузи, теж долучена до справи.

Звинувачень поки що нікому не пред’явлено, але, за словами окружного прокурора Мері Кармак-Альтвіс, потенційно обвинуваченим може стати будь-хто знімальної групи.

Мендоса також підтвердив, що всі причетні до цієї трагічної нагоди, зокрема «зірка» Голлівуду Болдвін, співпрацюють з поліцією і що загалом слідчі мають намір опитати близько 100 осіб, які на той момент перебували на знімальному майданчику.

Перед тим як актор вистрілив, «Кольт» побував у руках двох людей — асистента режисера Дейва Холлса та експерта зі зброї Ханни Гутьєррес-Рід.

Холлс сказав слідчим, що не перевірив усі патрони в револьвері перед тим, як віддати його Болдвіну, а передаючи зброю відповідно до процедури вигукнув, що револьвер безпечний.

Гутьєррес-Рейд сказала, що зброя на зйомках зберігалася в сейфі, до якого був доступ лише у кількох людей. Однак набої при цьому тримали у загальнодоступному місці.

Спостерігачі здебільшого вважають, що пред’явлення Болдвіну кримінальних звинувачень є малоймовірним.