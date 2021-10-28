Локдаун у Києві – як працюватиме громадський транспорт, розповів Кличко. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n162264-lokdaun-u-kyievi-yak-pracuvatyme-gromadskyy-transport-rozpoviv-klychko.html

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Карантин у Києві посилюють з понеділка, 1 листопада. Мер столиці Віталій Кличко розповів, як працюватиме транспорт після введення нових карантинних обмежень.

За його словами, закривати громадський транспорт посадовці не збираються. Про це Кличко заявив на брифінгу 28 листопада.

Однак обмеження стосуватимуться людей, які не мають сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту. При наявності цих документів дозволяється користуватися транспортом.

Мер уточнив, що документи перевірятимуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

Ми запроваджуємо суворі обмеження для того, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих, — сказав Кличко.

Нагадаємо, мер столиці провів терміновий брифінг щодо ситуації із розповсюдженням коронавірусу в Києві. Третій день поспіль у столиці перевищений показник завантаженості ліжок із киснем — 29 жовтня комісія з ТЕБ та НС розгляне запровадження «червоної» зони карантину.

Але КМДА з 1 листопада посилює карантинні обмеження. Йдеться про такі заходи влади: