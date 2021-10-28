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Локдаун у Києві - столиця без рішення про "червону" зону запровадила нові суворі обмеження
Карантин у Києві — столиця без рішення про «червону» зону запровадила нові суворі обмеженняhttps://racurs.ua/ua/n162261-karantyn-u-kyievi-stolycya-bez-rishennya-pro-chervonu-zonu-zaprovadyla-novi-suvori-obmejennya.htmlРакурс
Міський голова Києва Віталій Кличко 28 жовтня провів терміновий брифінг щодо ситуації із розповсюдженням коронавірусу в Києві.
Третій день поспіль у столиці перевищений показник завантаженості ліжок із киснем — 29 жовтня комісія з ТЕБ та НС розгляне запровадження «червоної» зони карантину.
Але КМДА з 1 листопада посилює карантинні обмеження.
Йдеться про такі заходи влади:
- вхід у заклади харчування, спортзали, готелі, ЦНАПи, ТРЦ — лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом;
- столичні школи працюватимуть дистанційно;
- дитячі садки продовжать працювати за умови вакцинації 100% працівників;
- у громадський транспорт — лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, їх вибірково перевірятимуть групи правоохоронців.
Діти не навчатимуться у класах до поліпшення ситуації у столиці. Після канікул навчання буде дистанційним.
Кличко зазначив, що повноцінно користуватись інфраструктурою міста можна буде тільки за наявності Covid-сертифікату чи ПЛР-тесту.
Дитсадки будуть поки працювати як зазвичай.
«Ракурс» повідомляв, що третій день поспіль в Києві показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%. Це означає, що Київ перебуває на порозі «червоної» зони. Відправити в цю зону столицю комісія з питань ТЕБ та НС може вже 29 жовтня.
27 жовтня в Києві захворіла 1 тис. 451 особа, а 39 хворих померли. У столичних лікарнях перебувають 3 тис. 334 пацієнти, у тому числі 50 дітей з підтвердженим «ковідом». У важкому стані лікуються 2 тис. 411 пацієнтів.
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