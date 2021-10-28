Локдаун у Києві - столиця без рішення про "червону" зону запровадила нові суворі обмеження

https://racurs.ua/ua/n162261-karantyn-u-kyievi-stolycya-bez-rishennya-pro-chervonu-zonu-zaprovadyla-novi-suvori-obmejennya.html

Ракурс

Міський голова Києва Віталій Кличко 28 жовтня провів терміновий брифінг щодо ситуації із розповсюдженням коронавірусу в Києві.

Третій день поспіль у столиці перевищений показник завантаженості ліжок із киснем — 29 жовтня комісія з ТЕБ та НС розгляне запровадження «червоної» зони карантину.

Але КМДА з 1 листопада посилює карантинні обмеження.

Йдеться про такі заходи влади:

вхід у заклади харчування, спортзали, готелі, ЦНАПи, ТРЦ — лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом;

столичні школи працюватимуть дистанційно;

дитячі садки продовжать працювати за умови вакцинації 100% працівників;

у громадський транспорт — лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, їх вибірково перевірятимуть групи правоохоронців.

Діти не навчатимуться у класах до поліпшення ситуації у столиці. Після канікул навчання буде дистанційним.

Кличко зазначив, що повноцінно користуватись інфраструктурою міста можна буде тільки за наявності Covid-сертифікату чи ПЛР-тесту.

Дитсадки будуть поки працювати як зазвичай.

«Ракурс» повідомляв, що третій день поспіль в Києві показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%. Це означає, що Київ перебуває на порозі «червоної» зони. Відправити в цю зону столицю комісія з питань ТЕБ та НС може вже 29 жовтня.

27 жовтня в Києві захворіла 1 тис. 451 особа, а 39 хворих померли. У столичних лікарнях перебувають 3 тис. 334 пацієнти, у тому числі 50 дітей з підтвердженим «ковідом». У важкому стані лікуються 2 тис. 411 пацієнтів.