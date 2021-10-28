Ковід-статистика Києва відправляє його в «червону» зону. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162260-kovid-statystyka-kyieva-vidpravlyaie-yogo-v-chervonu-zonu-oficiyno.html

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«Червона» зона вже найближчим часом може поповнитися Києвом, оскільки в столиці спостерігається сумна «ковід"-статистика.

Третій день поспіль в місті показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%. Це означає, що Київ фактично перебуває на порозі «червоної» зони. Відправити в цю зону столицю комісія з питань ТЕБ та НС може вже 29 жовтня. Про це 28 повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на власній сторінці у Facebook.

За словами чиновника, за 27 жовтня в Києві захворіла 1 тис. 451 особа, а 39 хворих померли. У столичних лікарнях перебувають 3 тис. 334 пацієнти, у тому числі 50 дітей з підтвердженим «ковідом». У важкому стані лікуються 2 тис. 411 пацієнтів.

На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 339 хворих, а 59 підключені до апарату штучної вентиляції легень. Ще 232 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 2 тис. 888 хворих.

Вакцинувалися від коронавірусу вчора 27 тис. 566 осіб, а від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено 2 млн 166 тис. 837 щеплень.

Нагадаємо, 26 жовтня у Києві виявили понад 1 тис. 400 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли 54 людини, серед яких однорічний хлопчик. У лікарні Києва привезли за добу понад 560 хворих з «ковідом».