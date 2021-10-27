40 швидких на день - влада Києва показала будні ковідної лікарні

https://racurs.ua/ua/n162204-40-shvydkyh-na-den-vlada-kyieva-pokazala-budni-kovidnoyi-likarni-video.html

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Коронавірус стрімко охопив Київ. У столиці за минулу добу виявили понад 1 тис. 400 нових хворих. Померли 54 людини, серед яких однорічний хлопчик.

В лікарні Києва привезли за добу понад 560 хворих на коронавірус, написав на своїй стоірнці у Фейсбук мер столиці Віталій Кличко.

Прес-служба КМДА записала відео зі столичної лікарні № 4, медики якої стверджують, що переважна більшість хворих, які потребують госпіталізації, — у важкому стані.

Відео зняли в реанімаційному відділенні Київської міської клінічної лікарні № 4. У ньому є коментар головного лікаря медзакладу Тетяни Мостепан.

97% госпіталізованих у цей заклад — невакциновані. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги, а чимало лікарів, які працюють в бригадах швидких, говорять про необхідність запровадження локдауну. Від такої кількості хворих медики працюють уже на межі можливостей.