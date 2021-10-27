Арахамія не впізнав відому цитату Сковороди – думав, що то Ді Капріо. Фото: report.if.ua

https://racurs.ua/ua/n162203-arahamiya-ne-vpiznav-vidomu-cytatu-skovorody-dumav-scho-to-di-kaprio-video.html

Ракурс

Давид Арахамія, голова фракції «Слуги народу» в парламенті, зганьбився в ефірі одного з українських телеканалів.

Нардеп не впізнав відому цитату українського філософа та поета Григорія Сковороди «Світ ловив мене, та не спіймав», відповідаючи на запитання журналістки.

Арахамія сказав, що «поняття не має", хто може бути автором цієї фрази. Водночас він додав, йому «чомусь спав на думку Леонардо Ді Капріо» у фільмі «Впіймай мене, якщо зможеш» режисера Стівена Спілберга.

Ведуча зазначила, що це цитата Сковороди, й попросила нардепа відповісти, що, на його думку, мав на увазі філософ.

Без поняття, який контекст був у Сковороди… Можливо, тому що він хотів щось висловити та показати народу, а вони цього не зрозуміли, — сказав Арахамія.

Під час бліцу депутата запитали, чи знає він ціни на продукти в Україні, нагадавши про конфуз його колеги Миколи Тищенка. Однак Арахамія відверто зізнався, що не орієнтується в цінах, оскільки закупівлею продуктів займається лише його дружина.

«Слуга-діджей» Давид Арахамія вважає автором фрази «Світ ловив мене та не спіймав» Леонардо Ді Капріо (насправді — український філософ Григорій Сковорода).



Найвищі владні сходинки при @ZelenskyyUa стали настільки доступними, що не вимагають навіть наявності середньої освіти… pic.twitter.com/eeiAO5w3VF — Букви (@Bykvu) October 27, 2021

Нагадаємо, Давид Арахамія не зміг пояснити раптове збагачення свого колеги по фракції Андрія Клочка. За два роки депутатства в родини чоловіка з’явилися чималі статки, які відшукали журналісти.