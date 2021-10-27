Арахамия не узнал известную цитату Сковороды – думал, что это Ди Каприо. Фото: report.if.ua

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Ракурс

Давид Арахамия, глава фракции «Слуги народа» в парламенте, опозорился в эфире одного из украинских телеканалов.

Нардеп не узнал известную цитату украинского философа и поэта Григория Сковороды «Мир ловил меня, но не поймал», отвечая на вопрос журналистки.

Арахамия сказал, что понятия не имеет, кто может быть автором этой фразы. В то же время он добавил, что ему «почему-то пришел в голову Леонардо Ди Каприо» в фильме «Поймай меня, если сможешь» режиссера Стивена Спилберга.

Ведущая отметила, что это цитата Сковороды и попросила нардепа ответить, что, по его мнению, имел в виду философ.

Без понятия, какой контекст был у Сковороды… Возможно, потому что он хотел что-то высказать и показать народу, а они этого не поняли, — сказал Арахамия.

Во время блица депутата спросили, знает ли он цены на продукты в Украине, напомнив о конфузе его коллеги Николая Тищенко. Однако Арахамия откровенно признался, что не ориентируется в ценах, поскольку закупкой продуктов занимает только его жена.

«Слуга-діджей» Давид Арахамія вважає автором фрази «Світ ловив мене та не спіймав» Леонардо Ді Капріо (насправді — український філософ Григорій Сковорода).



Найвищі владні сходинки при @ZelenskyyUa стали настільки доступними, що не вимагають навіть наявності середньої освіти… pic.twitter.com/eeiAO5w3VF — Букви (@Bykvu) October 27, 2021

Напомним, Давид Арахамия не смог объяснить внезапное обогащение своего коллеги по фракции Андрея Клочко. За два года депутатства семья нардепа значительно увеличила свое благосостояние, которое обнаружили журналисты.