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Арахамия не узнал известную цитату Сковороды – думал, что это Ди Каприо. Фото: report.if.ua

Арахамия не узнал известную цитату Сковороды — думал, что это Ди Каприо (ВИДЕО)

27 окт 2021, 12:32
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Давид Арахамия, глава фракции «Слуги народа» в парламенте, опозорился в эфире одного из украинских телеканалов.

Нардеп не узнал известную цитату украинского философа и поэта Григория Сковороды «Мир ловил меня, но не поймал», отвечая на вопрос журналистки.

Арахамия сказал, что понятия не имеет, кто может быть автором этой фразы. В то же время он добавил, что ему «почему-то пришел в голову Леонардо Ди Каприо» в фильме «Поймай меня, если сможешь» режиссера Стивена Спилберга.

Ведущая отметила, что это цитата Сковороды и попросила нардепа ответить, что, по его мнению, имел в виду философ.

Без понятия, какой контекст был у Сковороды… Возможно, потому что он хотел что-то высказать и показать народу, а они этого не поняли, — сказал Арахамия.

Во время блица депутата спросили, знает ли он цены на продукты в Украине, напомнив о конфузе его коллеги Николая Тищенко. Однако Арахамия откровенно признался, что не ориентируется в ценах, поскольку закупкой продуктов занимает только его жена.


Напомним, Давид Арахамия не смог объяснить внезапное обогащение своего коллеги по фракции Андрея Клочко. За два года депутатства семья нардепа значительно увеличила свое благосостояние, которое обнаружили журналисты.

Источник: Ракурс


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