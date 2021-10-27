40 скорых в день — власти Киева показали будни ковидной больницы

https://racurs.ua/n162204-40-skoryh-v-den-vlasti-kieva-pokazali-budni-kovidnoy-bolnicy-video.html

Ракурс

Коронавирус стремительно охватил Киев. В столице за минувшие сутки обнаружили более 1 тыс. 400 новых больных. Умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик.

В больницы Киева привезли за сутки более 560 больных коронавирусом, написал на своей странице в Фейсбук мэр столицы Виталий Кличко.

Пресс-служба КГГА записала видео из столичной больницы № 4, медики которой утверждают, что подавляющее большинство больных, нуждающихся в госпитализации, — в тяжелом состоянии.

Видео сняли в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы № 4. В нем есть комментарий главного врача медучреждения Татьяны Мостепан.

97% госпитализированных в это заведение — невакцинированы. Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи, а многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Из-за такого количества больных медики работают уже на грани возможностей.

Сейчас в Киеве подготовлено почти 6 тыс. коек для больных коронавирусом. Власти продолжают готовить дополнительные койки.

Из оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. В КГГА считают, что с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватать.