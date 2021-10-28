Активіста «Правого сектору» застрелили у Сумах, фото: Дмитро Живицький

https://racurs.ua/ua/n162259-ubyvstvo-aktyvista-pravogo-sektora-v-sumah-detali-zlochynu.html

Ракурс

У Сумах ввечері 27 жовтня невідомий застрелив 29-річного активіста «Правого сектору» Олександра Іваніну.

Чоловіка застрелили біля будинку, де він жив. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Зокрема, правоохоронці оглянули машину, на якій він під’їхав до будинку, повідомляє ТСН.

Свідком вбивства цивільна співмешканка загиблого, яка викликала «швидку».

Із журналістами вона спілкуватися не захотіла, проте друзям загиблого розповіла, що кілер був у масці, і чекав на свою жертву під будинком, на лавці.

Кілер почав стріляти, щойно жертва вийшла з машини. Поранений чоловік намагався добігти до під’їзду, проте не зміг.

Сьогодні у цивільної дружини загиблого день народження. Пара, очевидно, готувалася до свята — у багажнику машини коробки з тістечками та подарунки.

Вони під’їхали на автівці, вона була за кермом, він сидів поруч. Він вийшов із машини і поліз у багажник за речами. Поруч сидів чоловік, який погнався за ним і почав стріляти, — розповів очільник обласного осередку «Правого сектору» Сергій Супрун. — І от там, власне, біля під’їзду вже було завершено.

Зазначається, що кілер здійснив вісім пострілів із пістолета, з них чотири кулі влучили в активіста — три в спину та одна в грудну клітку.

В нього потрапила перша. Його наздоганяли та стріляли в нього. Зелену куртку знайшли, знайшли його речі та маску на шляху, — розповіли очевидці вбивства.

Наразі для перехоплення стрілка на в’їздах і виїздах з Сум чергують наряди поліції.

Відрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

У «Правому секторі» не виключають, що вбивство могло бути помстою з «кримінально-політично-правоохоронного світу», оскільки загиблий займався багатьма проблемами, зокрема контрабандою та нелегальною міграцією.

Источник: ТСН