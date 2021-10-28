Активист «Правый сектор» был застрелен в Сумах, фото: Дмитрий Живицкий

https://racurs.ua/n162259-ubiystvo-aktivista-pravogo-sektora-v-sumah-detali-prestupleniya.html

Ракурс

В Сумах вечером 27 октября неизвестный застрелил 29-летнего активиста «Правого сектора» Александра Иванину.

Мужчину застрелили возле дома, где он жил. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. В частности, правоохранители осмотрели машину, на которой он подъехал к дому, сообщает ТСН.

Свидетелем убийства сожительница погибшего, которая вызвала «скорую».

С журналистами она общаться не захотела, однако друзьям погибшего рассказала, что киллер был в маске и ждал свою жертву под домом, на скамейке.

Киллер начал стрелять, как только жертва вышла из машины. Раненый мужчина пытался добежать до подъезда, однако не смог.

Сегодня у гражданской жены погибшего день рождения. Пара, очевидно, готовилась к празднику — в багажнике машины коробки с пирожными и подарки.

Они подъехали на автомобиле, она была за рулем, он сидел рядом. Он вышел из машины и полез в багажник за вещами. Рядом сидел мужчина, который погнался за ним и начал стрелять, — рассказал глава областного отделения «Правого сектора» Сергей Супрун. — И вот там, собственно, у подъезда уже было завершено.

Отмечается, что киллер произвел восемь выстрелов из пистолета, из них четыре пули попали в активиста — три в спину и одна в грудную клетку.

В него попала первая. Его настигали и стреляли в него. Зеленую куртку нашли, нашли его вещи и маску по пути, — рассказали очевидцы убийства.

В настоящее время для перехвата стрелка на въездах и выездах из Сум дежурят наряды полиции.

Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

В «Правом секторе» не исключают, что убийство могло быть местью из «криминально-политически-правоохранительного мира», поскольку погибший занимался многими проблемами, включая контрабанду и нелегальную миграцию.

Джерело: ТСН