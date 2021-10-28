Зеленский созывает коронавирусную сессию Рады — не прошло и месяца после вспышки

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Ракурс

Верховная Рада 2 ноября соберется на внеочередное заседание.

Его инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов, сообщила пресс-служба партии монобольшинства парламента «Слуга народа».

Один из главных вопросов, который будет рассмотрен на сессии, это постановление № 6154, которое предусматривает «дополнительные меры противодействия и распространению Covid-19 в Украине». Среди прочего в этом документе говорится и о допуске в помещения парламента только с подтвержденной вакцинацией или с действительным ПЦР-тестом.

В повестке дня будет рассмотрение следующих законов:

Через месяц после начала новой вспышки коронавируса нардепы наконец-то рассмотрят постановление о входе в Раду с ковид-сертификатами или результатами ПЦР-тестов.

О необходимости введения для народных депутатов правил посещения рабочего места, действующих для большинства граждан, в парламенте говорят еще с конца сентября. В середине октября соответствующее постановление было зарегистрировано, но несколько недель не рассматривалось.

Между тем, аппарат Верховной Рады отказался сообщать количество вакцинированных от коронавируса народных депутатов.