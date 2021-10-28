НАБУ сетует на СБУ из-за запрета автономного прослушивания фигурантов дел

https://racurs.ua/n162257-nabu-setuet-na-sbu-iz-za-zapreta-avtonomnogo-proslushivaniya-figurantov-del.html

Ракурс

Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник пожаловался, что Служба безопасности Украины (СБУ) более двух лет не предоставляет НАБУ фактического права на автономную прослушку.

15 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который предоставлял сотрудникам Антикоррупционного бюро разрешение на осуществление автономного прослушивания фигурантов дел по разрешению суда. Уже более двух лет НАБУ фактически это право не может реализовать из-за позиции СБУ, сообщает «Слово и дело».

В комментарии изданию Сытник сообщил, что прослушка телефонов осуществляется через работников СБУ, что приводит к угрозе разглашения.

Директор НАБУ привел пример с историей об утечке информации в ноябре-декабре 2017 года.

Тогда НАБУ проводило спецоперацию под прикрытием для разоблачения коррупционных схем в миграционной сфере. Как утверждали НАБУ и САП, Служба безопасности поделилась информацией о прослушивании одного из фигурантов дела, из-за чего операцию сорвали. Речь шла о бывшем первом заместителе главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. Ее судят в Антикоррупционном суде за эпизод по поводу получения неправомерной выгоды.

Закон был подписан уже как два года. Если сказать коротко — ничего не реализовано. По закону следует техническая и другая имплементация, которая зависит от Службы безопасности Украины. Никаких продвижений в этом отношении нет. Если сравнить, что было до закона — просто не принимался закон, а если сейчас — закон есть, но он никак не имплементируется, — сообщил Сытник.

Директор НАБУ сослался на объемную переписку ведомства с СБУ и напомнил, что условие получения НАБУ автономного прослушивания было в меморандумах Украины с международными партнерами. Сытник считает, что существует «концептуальная позиция, чтобы этот закон не имплементировать».

Возможно, там кто-то боится, потому что тогда целый пласт топ-чиновников не будет знать о совершении негласных следственных (розыскных) действий, — сказал Сытник.

О возможной утечке информации следствия «Ракурс» сообщал и в разрезе дела «ПриватБанка». Бывший первый заместитель председателя «ПриватБанка» Владимир Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете в тот же день, когда ему подписали подозрение.