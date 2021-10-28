Мифы о вреде COVID-вакцин опроверг Кузин. Фото:

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Мифы о вреде вакцинации от коронавируса часто отпугивают украинцев пойти и сделать прививку от COVID-19.

Вакцины от «ковида», которые применяют в Украине, были хорошо изучены, и не вызывают тех эффектов, которыми людей пугают в сети. Страшилки о том, что прививка вызывает бесплодие или влияет на ДНК — фейки. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире программы «Ток-шоу № 1» на телеканале «Украина 24».

Вакцины являются эффективными, и об этом есть доказательная медицина, об этом есть исследования. Поэтому не доверяйте фейкам или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на ваше ДНК, — отметил Кузин.

Кроме того, главный санврач отметил, что поддельный сертификат вакцинации не спасет жизнь. Также таким лицам в случае чего придется объяснять правоохранителям, зачем они купили фейковый документ.

Кузин подчеркнул, что вакцинация поможет инфицированному человеку перенести заболевание в легкой форме. Также он призвал не забывать соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

Напомним, 27 октября в Украине зафиксировали новый рекорд прививок за сутки — вакцинированы 291 тыс. 985 человек. С начала вакцинальной кампании привиты уже 9 млн 576 тыс. 177 человек.

Источник: «Украина 24»