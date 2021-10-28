Міфи про шкоду COVID-вакцин спростував Кузін. Фото:

https://racurs.ua/ua/n162256-pro-populyarni-strashylky-pro-shkodu-vakcyn-rozpovily-v-moz.html

Ракурс

Міфи про шкідливість вакцинації від коронавірусу часто відлякують українців піти й зробити щеплення від COVID-19.

Вакцини від «ковіду», які застосовують в Україні, були добре вивчені, і не викликають тих ефектів, якими людей лякають в мережі. Страшилки про те, що щеплення викликає безпліддя або впливає на ДНК — фейки. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі програми «Ток-шоу № 1» на телеканалі «Україна 24».

Вакцини є ефективними, та про це є доказова медицина, про це є дослідження. Тому не довіряйте фейком або якимось групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на ваше ДНК, — зазначив Кузін.

Крім того, головний санлікар відзначив, що підроблений сертифікат вакцинації не врятує життя. Також таким особам у разі чого доведеться пояснювати правоохоронцям, навіщо вони купили фейковий документ.

Кузін наголосив, що вакцинація допоможе інфікованій людині перенести захворювання в легкій формі. Також він закликав не забувати дотримуватися соціальної дистанції та використовувати маски.

Нагадаємо, 27 жовтня в Україні зафіксували новий рекорд щеплень за добу — вакциновано 291 тис. 985 осіб. Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 9 млн 576 тис. 177 осіб.

Джерело: «Україна 24»