Instagram дозволив усім користувачам додавати гіперпосилання до сторіс

https://racurs.ua/ua/n162255-instagram-dozvolyv-usim-korystuvacham-dodavaty-giperposylannya-do-storis.html

Ракурс

Соцмережа Instagram (Інстаграм) дозволила усім користувачам додавати гіперпосилання до сторісу, незалежно від статусу облікового запису.

До цього часу функція була доступна лише верифікованим акаунтам або акаунтам з великою кількістю передплатників.

В прес-релізі Instagram розповіли, що дозволили додавати посилання всім, оскільки отримали безліч відгуків від користувачів, які говорили, що «теж хочуть ділитися з друзями та сім'єю речами, які мають для них значення».

За останні кілька тижнів це вже третє оновлення в Instagram. Раніше соцмережа збільшила тривалість відео, що завантажуються в основну стрічку, з однієї хвилини до години, а також дозволила створювати спільні пости власникам двох акаунтів.