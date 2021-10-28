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Instagram дозволив усім користувачам додавати гіперпосилання до сторіс
Instagram відкрив для усіх користувачів важливу функцію в сторісhttps://racurs.ua/ua/n162255-instagram-dozvolyv-usim-korystuvacham-dodavaty-giperposylannya-do-storis.htmlРакурс
Соцмережа Instagram (Інстаграм) дозволила усім користувачам додавати гіперпосилання до сторісу, незалежно від статусу облікового запису.
До цього часу функція була доступна лише верифікованим акаунтам або акаунтам з великою кількістю передплатників.
В прес-релізі Instagram розповіли, що дозволили додавати посилання всім, оскільки отримали безліч відгуків від користувачів, які говорили, що «теж хочуть ділитися з друзями та сім'єю речами, які мають для них значення».
За останні кілька тижнів це вже третє оновлення в Instagram. Раніше соцмережа збільшила тривалість відео, що завантажуються в основну стрічку, з однієї хвилини до години, а також дозволила створювати спільні пости власникам двох акаунтів.
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