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Instagram открыл для всех пользователей важную функцию в сторис
Instagram открыл для всех пользователей важную функцию в сторисhttps://racurs.ua/n162255-instagram-otkryl-dlya-vseh-polzovateley-vajnuu-funkciu-v-storis.htmlРакурс
Соцсеть Instagram (Инстаграм) разрешила всем пользователям добавлять гиперссылку к сториз, независимо от статуса аккаунта.
До этого времени функция была доступна только проверенным аккаунтам или аккаунтам с большим количеством подписчиков.
В пресс-релизе Instagram рассказали, что позволили добавлять ссылки всем, поскольку получили множество отзывов от пользователей, которые говорили, что «тоже хотят делиться с друзьями и семьей вещами, имеющими для них значение».
За последние несколько недель это уже третье обновление в Instagram. Ранее соцсеть увеличила продолжительность загружаемых в основную ленту видео с одной минуты до часа, а также позволила создавать общие посты владельцам двух аккаунтов.
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