Instagram открыл для всех пользователей важную функцию в сторис

https://racurs.ua/n162255-instagram-otkryl-dlya-vseh-polzovateley-vajnuu-funkciu-v-storis.html

Ракурс

Соцсеть Instagram (Инстаграм) разрешила всем пользователям добавлять гиперссылку к сториз, независимо от статуса аккаунта.

До этого времени функция была доступна только проверенным аккаунтам или аккаунтам с большим количеством подписчиков.

В пресс-релизе Instagram рассказали, что позволили добавлять ссылки всем, поскольку получили множество отзывов от пользователей, которые говорили, что «тоже хотят делиться с друзьями и семьей вещами, имеющими для них значение».

За последние несколько недель это уже третье обновление в Instagram. Ранее соцсеть увеличила продолжительность загружаемых в основную ленту видео с одной минуты до часа, а также позволила создавать общие посты владельцам двух аккаунтов.