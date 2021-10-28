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Ракурс
Instagram открыл для всех пользователей важную функцию в сторис

Instagram открыл для всех пользователей важную функцию в сторис

28 окт 2021, 13:53
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Соцсеть Instagram (Инстаграм) разрешила всем пользователям добавлять гиперссылку к сториз, независимо от статуса аккаунта.

До этого времени функция была доступна только проверенным аккаунтам или аккаунтам с большим количеством подписчиков.

В пресс-релизе Instagram рассказали, что позволили добавлять ссылки всем, поскольку получили множество отзывов от пользователей, которые говорили, что «тоже хотят делиться с друзьями и семьей вещами, имеющими для них значение».


Обновление в Инстаграм

За последние несколько недель это уже третье обновление в Instagram. Ранее соцсеть увеличила продолжительность загружаемых в основную ленту видео с одной минуты до часа, а также позволила создавать общие посты владельцам двух аккаунтов.

Источник: Ракурс


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