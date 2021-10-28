Россиянин повесил свой портрет в Эрмитаже. Фото: «Фонтанка»

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Ракурс

Свой портрет в Эрмитаже повесил житель Санкт-Петербурга.

Россиянин Кирилл Смородинов разместил свой портрет в военной галерее. На картине изображен довольный мужчина в мундире и красной шапке. Портрет привлек внимание посетителей, но позже его сняли. О своей выходке мужчина написал в Instagram.

В Эрмитаже очень много портретов известных, выдающихся, легендарных людей, и, прогуливаясь недавно по залам музея, я задумался, а почему здесь нет моего портрета? Загадка. Пришлось исправить данное недоразумение, ведь иначе это и не назовешь. И теперь мой скромный портрет находится на своем месте, — написал он.

Издание «Фонтанка» пишет, что музей направил в городскую прокуратуру заявление. В Эрмитаже просят оценить действия молодого человека. Администрация музея предполагает, что в действиях молодого человека могло быть «публичное оскорбление памяти защитников Отечества».

Напомним, в мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал 14 мая указ, в котором расширил список санкций в отношении российских организаций. Три года под санкциями будут находиться Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Московский государственный университет имени Ломоносова и несколько институтов Российской академии наук.

Источник: «Фонтанка»