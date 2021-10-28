Росіянин повісив свій портрет в Ермітажі. Фото: «Фонтанка»

https://racurs.ua/ua/n162254-rosiyanyn-povisyv-sviy-portret-v-ermitaji-v-muzeyi-zayavlyaut-pro-obrazu.html

Ракурс

Свій портрет в Ермітажі повісив мешканець Санкт-Петербурга.

Росіянин Кирило Смородинов розмістив свій портрет у військовій галереї. На картині зображений задоволений чоловік у мундирі та червоній шапці. Портрет привернув увагу відвідувачів, але пізніше його зняли. Про свою витівку чоловік написав в Instagram.

В Ермітажі дуже багато портретів відомих, видатних, легендарних людей, і, прогулюючись недавно по залах музею, я задумався, а чому тут немає мого портрета? Загадка. Довелося виправити дане непорозуміння, адже інакше це і не назвеш. І тепер мій скромний портрет знаходиться на своєму місці, — написав він.

Видання «Фонтанка» пише, що музей направив до міської прокуратури заяву. В Ермітажі просять оцінити дії молодого чоловіка. Адміністрація музею припускає, що у діях молодика могла бути «публічна образа пам’яті захисників Вітчизни».

Нагадаємо, у травні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав 14 травня указ, у якому розширив список санкцій щодо російських організацій. Три роки під санкціями перебуватимуть Ермітаж, Музей образотворчих мистецтв імені Пушкіна, Московський державний університет імені Ломоносова та декілька інститутів Російської академії наук.

Джерело: «Фонтанка»