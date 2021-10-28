11-річна дівчинка завагітніла на Закарпатті — відкрито справу про зґвалтуванняhttps://racurs.ua/ua/n162253-11-richna-divchynka-zavagitnila-na-zakarpatti-vidkryto-spravu-pro-z-valtuvannya.htmlРакурс
У Закарпатській області завагітніла 11-річна дівчинка з Береговської громади.
Поліція відкрила кримінальне провадження, справу кваліфіковано як зґвалтування неповнолітньої (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу). Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на представника Нацполіції Закарпатської області Ганну Дан.
Таким чином, чоловіку, якого зараз розшукують, загрожує ув’язнення терміном від 10 до 15 років.
Зазначається, що ніхто з родичів дівчинки до поліції із заявою не звертався, відповідну інформацію правоохоронці дізналися під час моніторингу соцмереж.
Слідчі поліції уже мали розмову з дівчинкою та її мамою, з їхніх слів зрозуміло, що це сталося за межами області, коли дитина перебувала у Києві. Очевидно, батько дитини не закарпатець, — зазначила Дан.
Про вагітність дівчинки 26 жовтня на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповів місцевий журналіст Михайло Папіш.
За його словами, майбутню маму взяли на облік у Берегівській райлікарні, народити вона має наприкінці листопада.
Цією молоденькою породіллею має стати 11-річна мешканка циганської народності одного з сіл ОТГ, де також є поселення ромів, — зазначив Папіш.
Джерело: «Укрінформ»