На Закарпатті завагітніла 11-річна дівчинка, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n162253-11-richna-divchynka-zavagitnila-na-zakarpatti-vidkryto-spravu-pro-z-valtuvannya.html

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У Закарпатській області завагітніла 11-річна дівчинка з Береговської громади.

Поліція відкрила кримінальне провадження, справу кваліфіковано як зґвалтування неповнолітньої (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу). Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на представника Нацполіції Закарпатської області Ганну Дан.

Таким чином, чоловіку, якого зараз розшукують, загрожує ув’язнення терміном від 10 до 15 років.

Зазначається, що ніхто з родичів дівчинки до поліції із заявою не звертався, відповідну інформацію правоохоронці дізналися під час моніторингу соцмереж.

Слідчі поліції уже мали розмову з дівчинкою та її мамою, з їхніх слів зрозуміло, що це сталося за межами області, коли дитина перебувала у Києві. Очевидно, батько дитини не закарпатець, — зазначила Дан.

Про вагітність дівчинки 26 жовтня на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповів місцевий журналіст Михайло Папіш.

За його словами, майбутню маму взяли на облік у Берегівській райлікарні, народити вона має наприкінці листопада.

Цією молоденькою породіллею має стати 11-річна мешканка циганської народності одного з сіл ОТГ, де також є поселення ромів, — зазначив Папіш.

Джерело: «Укрінформ»