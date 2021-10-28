COVID-тести по-різному спрацьовують у різний час доби. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n162252-covid-testy-po-riznomu-spracovuut-u-riznyy-chas-doby-vcheni.html

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Тести на коронавірусну хворобу COVID-19 спрацьовують по-різному в різний час доби.

Люди, які здали аналіз на «ковід» в полудень, мають більше шансів на позитивний тест, ніж ті, які пройшли тестування ближче до ночі. Річ у тім, що після 20.00 підвищується ймовірність помилково негативних результатів, коли COVID-19 в організмі є, але тест його не бачить. Такого висновку дійшли співробітники Університету Вандербільта, повідомляє Journal of Biological Rhythms.

Вчені наголошують, що людський організм та його імунна система живуть по добових ритмах, а активність різних генів та фізіологічних процесів змінюється в залежності від часу доби. А вірус, який живе коштом клітини, змушений підлаштовуватися під її розклад.

Науковці провели ПЛР-тести, які вказують на вірусний геном, тобто вірусну РНК. Вдень більше нових вірусних частинок залишає заражені клітини. Саме тому вірус легше визначити за допомогою такого аналізу. Вчені наголошують, що дані про добові відмінності потрібно буде ще перевіряти.

Нагадаємо, вчені зі Швейцарії вивчили S-білок нового коронавірусу й виявили, що на ньому є цілих десять місць, куди можуть приєднуватися жирні кислоти.

Джерело: Journal of Biological Rhythms