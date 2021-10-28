COVID-тесты по-разному срабатывают в разное время суток. Фото: ria.ru

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Тесты на коронавирусную болезнь COVID-19 срабатывают по-разному в разное время суток.

Люди, сдавшие анализ на «ковид» в полдень, имеют больше шансов на положительный тест, чем те, которые прошли тестирование ближе к ночи. Дело в том, что после 20.00 повышается вероятность ложно отрицательных результатов, когда COVID-19 в организме есть, но тест его не видит. К такому выводу пришли сотрудники Университета Вандербильта, сообщает Journal of Biological Rhythms.

Ученые отмечают, что человеческий организм и его иммунная система живут по суточных ритмах, а активность различных генов и физиологических процессов меняется в зависимости от времени суток. А вирус, живущий за счет клетки, вынужден подстраиваться под ее расписание.

Ученые провели ПЦР-тесты, которые указывают на вирусный геном, то есть вирусную РНК. Днем больше новых вирусных частиц покидает зараженные клетки. Именно поэтому вирус легче определить с помощью такого анализа. Ученые отмечают, что данные о суточных различиях нужно будет еще проверять.

Напомним, ученые из Швейцарии изучили S-белок нового коронавируса и обнаружили, что на нем есть целых десять мест, куда могут присоединяться жирные кислоты.

Источник: Journal of Biological Rhythms