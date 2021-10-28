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В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото: «Дія»
COVID-сертификат об одной дозе вакцинации можно сгенерировать на портале «Дія»https://racurs.ua/n162251-covid-sertifikat-ob-odnoy-doze-vakcinacii-mojno-sgenerirovat-na-portale-diya.htmlРакурс
COVID-сертификат об одной дозе вакцинации от коронавируса можно сгенерировать на портале «Дія» — для этого нужно иметь только электронную подпись.
Такой COVID-сертификат будет действовать 120 дней, сообщает Tekegran-канал «Дія».
Таким образом, сертификат могут получить и люди, не имеющие ID-карты или биометрического загранпаспорта и не пользующиеся приложением «Дія».
Для того чтобы сгенерировать сертификат, нужно:
- авторизоваться на портале;
- в меню «Услуги» нажать пункт «Здоровье», затем — «COVID19-сертификат о вакцинации»;
- с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) подписать заявление на получение сертификата и дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в «Дію»;
- когда «Дія» найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, на электронную почту поступит соответствующее сообщение.
Сертификат будет сформирован в формате PDF. Его можно сохранить у себя на устройстве и показывать QR-код с экрана или распечатать его.
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