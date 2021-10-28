На фоне протестов медиков и педагогов с сессии облсовета в Ужгороде убежал председатель из "Слуги народа", фото - Суспільне

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Протесты медиков в Закарпатье привели к бегству главы областного совета Алексея Петрова («Слуга народа») из зала заседаний. Депутаты избрали временного председателя.

Утром 28 октября в Ужгороде на площади Народной перед зданием Закарпатского областного совета началась предупредительная протестная акция медицинских работников.

Кворум в облсовете собирали с помощью подписных листов. В сессионный зал пришли фракции «Родное Закарпатье», «ЕС», «Батькивщина» и еще несколько депутатов.

Систему электронного голосования выключили, поэтому за продолжение сессии депутаты проголосовали руками. Депутаты избрали временного председательствующего — Владимира Чубирко («Родное Закарпатье»). Это решение поддержали 34 из 36 присутствующих депутатов.

Депутаты решили снять с повестки дня вопрос об оптимизации медучреждений (36 — «за»). Столько же голосов набрали аналогичные вопросы оптимизации заведений внешкольного образования и библиотек.

Большое объединение больниц в Закарпатье пока отменяется. Депутат Шукаль объявил о проекте решения о досрочном прекращении полномочий председателя Закарпатского областного совета — Алексея Петрова, сообщает «Суспільне».

Под Закарпатской ОГА 28 октября митингуют медики, работники библиотек и «афганцы».

Сотрудники библиотеки вышли против реорганизации детской библиотеки. Медики против реорганизации медучреждений. Участники войны в Афганистане, российско-украинской войны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС протестуют против объединения медучреждений, в том числе военного госпиталя.

К людям вышли депутат от «ЕС» Михаил Ривис и Чубирко, которые сообщили митингующим, что на сессии будут инициировать отставку председателя облсовета Петрова.

ОБНОВЛЕНО. Впоследствии стало известно, что Петрова все же отправили в отставку путем тайного голосования. За это решение на сессии совета проголосовали 35 депутатов из 36 зарегистрированных.