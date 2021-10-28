На тлі протестів медиків і освітян з сесії облради в Ужгороді втік голова зі "Слуги народу" (ФОТО)

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Протести медиків на Закарпатті призвели до втечі голови обласної ради Олексія Петрова («Слуга народу») із зали засідань. Депутати обрали тимчасового голову.

Уранці 28 жовтня в Ужгороді на площі Народній, перед будівлею Закарпатської обласної ради, розпочалася попереджувальна протестна акція медичних працівників.

Кворум в облраді збирали за допомогою підписних листів. У сесійну залу прийшли фракції «Рідне Закарпаття», «ЄС», «Батьківщина» й ще кілька депутатів.

Систему електронного голосування вимкнули, то ж за продовження сесії депутати проголосували руками. Депутати обрали тимчасового головуючого — Володимира Чубірка («Рідне Закарпаття»). Це рішення підтримало 34 із 36 присутніх депутатів.

Депутати вирішили зняти з порядку денного питання про оптимізацію медзакладів (36 — «за»). Стільки ж голосів набрали аналогічні питання щодо оптимізації закладів позашкільної освіти і бібліотек.

Отож, велике об‘єднання лікарень на Закарпатті відміняється. Депутат Шукаль оголосив про проект рішення щодо дострокового припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради — Олексія Петрова, повідомляє «Суспільне».

Під Закарпатською ОДА 28 жовтня мітингують медики, працівники бібліотек та афганці.

Працівники бібліотеки вийшли проти реорганізації дитячої бібліотеки. Медики — проти реорганізації медзакладів. Учасники війни в Афганістані, російсько-української війни, ліквідатори аварії на ЧАЕС протестують проти об'єднання медзакладів, зокрема військового госпіталю.

До людей вийшли депутат від «ЄС» Михайло Рівіс та Чубірко, які повідомили мітингувальникам, що ініціюватимуть на сесії відставку голови облради Петрова.

ОНОВЛЕНО. Згодом стало відомо, що Петрова все ж відправили у відставку шляхом таємного голосування. За це рішення на сесії ради проголосували 35 депутатів з 36 зареєстрованих.