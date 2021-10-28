Бомбардувальник B-1B Lancer. Фото: U.S.Force

https://racurs.ua/ua/n162249-potopyty-chornomorskyy-flot-zdatni-vsogo-kilka-bombarduvalnykiv-ssha-ekspert.html

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Кілька стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer Військово-повітряних сил США здатні за один раз потопити весь Чорноморський або Балтійський флот Росії.

Ці сорокарічні літаки, які були зношені під час повітряних кампаній над Іраком та Афганістаном, в наступні 10 років поступово замінять новітні «невидимки» B-21. Однак навчання над Чорним морем показали, що ці бомбардувальники ще можуть наводити жах на російський флот. Про це пише військовий оглядач журналу Forbes Девід Екс.

Оглядач пише, що під час конфлікту Чорне море «може стати тиром, де „лансери“ стануть найкращими стрілками», адже цей літак із дальністю польоту 8 тис. — 11 тис. км та вантажністю 24−27 тонн ідеально підходить для виконання морських завдань.

Чорне море стало набагато небезпечнішим після вторгнення Росії на український Кримський півострів у 2014 році. З того часу Крим перетворився на справжню фортецю РФ на південно-східному фланзі НАТО. Кремль поставив туди кораблі, винищувачі та ракети, — зазначає Екс.

Бомбардувальники В-1 надійшли на озброєння армії США на початку 1980-х років. Спочатку вони були ядерними носіями, але на початку 1990-х років ця їхня функція була скасована. З початку нового тисячоліття флот цих літаків скорочувався, а в 2020 році у складі ВПС США залишили у строю 45 машин.

У 2017 році один із «лансерів» модифікували для несення нової протикорабельної ракети великої дальності — боєприпасу-«невидимки» AGM-158C LRASM. Один борт може нести 24 ракети, вартість кожної становить 3 млн дол.

За словами оглядача, пуску всього кількох цих ракет буде достатньо, щоб відправити на дно весь Чорноморський або Балтійський флот Росії.

Нагадаємо, у липні в акваторію Чорного моря Росія терміново вивела увесь корабельний склад Чорноморського флоту. Паніка Москви пояснюєвалася міжнародними навчаннями Sea Breeze-2021.