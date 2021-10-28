Бомбардировщик B-1B Lancer. Фото: U.S.Force

https://racurs.ua/n162249-potopit-chernomorskiy-flot-sposobny-neskolko-bombardirovschikov-ssha-ekspert.html

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Несколько стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer Военно-воздушных сил США способны за один раз потопить весь Черноморский или Балтийский флот России.

Эти сорокалетние самолеты, которые были изношены во время воздушных кампаний над Ираком и Афганистаном, в следующие 10 лет постепенно заменят новейшие «невидимки» B-21. Однако учения над Черным морем показали, что эти бомбардировщики еще могут наводить ужас на российский флот. Об этом пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Обозреватель пишет, что во время конфликта Черное море «может стать тиром, где „лансеры“ станут лучшими стрелками», ведь этот самолет с дальностью полета 8 тыс. — 11 тыс. км и грузоподъемностью 24−27 тонн идеально подходит для выполнения морских задач.

Черное море стало намного опаснее после вторжения России на украинский Крымский полуостров в 2014 году. С тех пор Крым превратился в настоящую крепость РФ на юго-восточном фланге НАТО. Кремль поставил туда корабли, истребители и ракеты, — отмечает Экс.

Бомбардировщики В-1 поступили на вооружение армии США в начале 1980-х годов. Сначала они были ядерными носителями, но в начале 1990-х годов эта их функция была отменена. С начала нового тысячелетия флот этих самолетов сокращался, а в 2020 году в составе ВВС США оставили в строю 45 машин.

В 2017 году один из «лансеров» модифицировали для несения новой противокорабельной ракеты большой дальности — боеприпаса-«невидимки» AGM-158C LRASM. Один борт может нести 24 ракеты, стоимость каждой составляет 3 млн долл.

По словам обозревателя, пуска всего нескольких этих ракет будет достаточно, чтобы отправить на дно весь Черноморский или Балтийский флот России.

Напомним, в июле в акваторию Черного моря Россия срочно вывела весь корабельный состав Черноморского флота. Паника Москвы объяснялась международными учениями Sea Breeze-2021.