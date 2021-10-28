COVID-сертифікат про одну дозу вакцинації можна згенерувати на порталі «Дія»

В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: «Дія»

https://racurs.ua/ua/n162251-covid-sertyfikat-pro-odnu-dozu-vakcynaciyi-mojna-zgeneruvaty-na-portali-diya.html

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COVID-сертифікат про одну дозу вакцинації від коронавірусу можна згенерувати на порталі «Дія» — для цього потрібно мати лише електронний підпис.

Такий COVID-сертифікат буде діяти 120 днів, повідомляє Tekegran-канал «Дії».

Таким чином, сертифікат можуть отримати і люди, які не мають ID-картки чи біометричного закордонного паспорта та не користуються застосунком «Дія».

Для того, щоб згенерувати сертифікат, потрібно:

авторизуватися на порталі;

у меню «Послуги» натиснути пункт «Здоров'я», а потім — «COVID19-сертифікат про вакцинацію»;

за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) підписати заяву на отримання сертифіката та дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію»;

коли «Дія» знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, на електронну пошту надійде відповідне повідомлення.

Сертифікат буде сформований у форматі PDF. Його можна зберегти у себе на пристрої та показувати QR-код з екрана або ж роздрукувати його.