Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: «Дія»

COVID-сертифікат про одну дозу вакцинації можна згенерувати на порталі «Дія»

28 жов 2021, 12:59
999

COVID-сертифікат про одну дозу вакцинації від коронавірусу можна згенерувати на порталі «Дія» — для цього потрібно мати лише електронний підпис.

Такий COVID-сертифікат буде діяти 120 днів, повідомляє Tekegran-канал «Дії».

Таким чином, сертифікат можуть отримати і люди, які не мають ID-картки чи біометричного закордонного паспорта та не користуються застосунком «Дія».

Для того, щоб згенерувати сертифікат, потрібно:


  • авторизуватися на порталі;
  • у меню «Послуги» натиснути пункт «Здоров'я», а потім — «COVID19-сертифікат про вакцинацію»;
  • за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) підписати заяву на отримання сертифіката та дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію»;
  • коли «Дія» знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, на електронну пошту надійде відповідне повідомлення.

Сертифікат буде сформований у форматі PDF. Його можна зберегти у себе на пристрої та показувати QR-код з екрана або ж роздрукувати його.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів