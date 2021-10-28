На Закарпатье забеременела 11-летняя девочка, фото:

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Ракурс

В Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка из Береговской общины.

Полиция открыла уголовное производство, дело квалифицировано как изнасилование несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса). Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на представителя Нацполиции Закарпатской области Анну Дан.

Таким образом, мужчине, которого сейчас разыскивают, грозит заключение на срок от 10 до 15 лет.

Отмечается, что никто из родственников девочки в полицию с заявлением не обращался, соответствующую информацию правоохранители узнали во время мониторинга соцсетей.

Следователи полиции уже имели разговор с девочкой и ее мамой, по их словам понятно, что это произошло за пределами области, когда ребенок находился в Киеве. По-видимому, отец ребенка не закарпатец, — отметила Дан.

О беременности девочки 26 октября на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказал местный журналист Михаил Папиш.

По его словам, будущую маму приняли на учет в Береговской райбольнице, родить она должна в конце ноября.