Многие компании ищут сотрудников, которые владеют английским языком. Это не удивительно, ведь английский — это язык современного мира и без его знания достаточно трудно не только построить карьеру, но и обучаться.

Некоторые собеседования проводятся на английском, дабы и рекрутер, и работодатель сразу понимали уровень владения языком претендента на должность. В этой статье мы поделимся некоторыми советами о том, как успешно пройти собеседование на английском языке и к чему стоит подготовиться заранее.

Уделите подготовке достаточное количество времени

Для того, чтобы подготовиться успешно, стоит начать заранее, дабы не спешить и проработать все необходимые моменты. Если вы начнёте подготовку хотя бы за неделю до собеседования, то вы сможете наверстать всё, что понадобиться, качественно и неспеша, уделяя процессу подготовки приблизительно 1 час в день.

Проработайте вопросы для собеседования на английском

Есть базовые вопросы, которые вы обязательно услышите во время интервью на английском. Стоит воспользоваться возможностью заранее прописать фразы для собеседования на английском, дабы не запинаться тогда, когда это не на руку.

— Tell me about yourself. (Расскажите о себе.)

Здесь вам необходимо максимально правдиво и лаконично рассказать о себе: своём образовании, сертификатах, предыдущей работе, опыте и увлечениях. Будьте сосредоточены и серьёзны, вы должны уметь представить себя и преподнести в наилучшем свете.

— Why do you want to leave your current/left your last job? (Почему вы решили сменить место работы?)

Во время ответа на этот вопрос не стоит упоминать то, что вы не сошлись характером с начальником или коллегами. Оставайтесь спокойными и отвечайте на вопрос правдиво и аргументированно, но без упоминания третьих лиц.

— Can you name your biggest strengths and weaknesses? (Назовите свои сильные и слабые стороны)

Отвечайте максимально правдиво. Не стоит врать и приукрашать действительность, ведь со временем правда раскроется. Не бойтесь упоминать о своих профессиональных недостатках, но также скажите о том, что вы готовы работать над ними и прилагать максимум усилий для того, чтобы их искоренить.

— What are your plans for the next five years? (Ваши планы на следующие 5 лет?)

Продемонстрируйте свою целеустремлённость и желание развиваться. Расскажите о своих профессиональных планах и о том, как желаемая должность поможет приобрести драгоценный опыт. Этим вопросом вас проверяют на долгосрочность и «прочность» в качестве сотрудника.

Потренируйтесь

Проговорите ответы на вопросы перед зеркалом или попросите близких послушать вас. Чем больше вы будете тренироваться, тем лучше вы запомните то, что необходимо сказать. Также подготовка придаёт уверенности в себе, а взять её с собой на собеседование просто необходимо.