СБУ понад два роки не надає НАБУ фактичного права на автономну прослушку, фото - Антикор

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Ракурс

Директор Антикорупційного бюро Артем Ситник поскаржився нате, що Служба безпеки України (СБУ) понад два роки не надає НАБУ фактичного права на автономну прослушку.

15 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який надавав працівникам Антикорупційного бюро дозвіл на здійснення автономного прослуховування фігурантів справ з дозволу суду. Вже понад два роки НАБУ фактично це право на може реалізувати через позицію СБУ, повідомляє «Слово і діло».

У коментарі виданню Ситник повідомив, що наразі прослушка телефонів здійснюється через працівників СБУ, що призводить до загрози розголошення.

Директор НАБУ навів приклад з історією про витік інформації у листопаді-грудні 2017 року.

Тоді НАБУ проводило спецоперацію під прикриттям щодо викриття корупційних схем у міграційній сфері. Як стверджували НАБУ і САП, Служба безпеки поділилася інформацією про прослуховування одного з фігурантів справи, через що операцію зірвали. Йшлося про колишню першу заступницю голови Державної міграційної служби Діну Пімахову. Її наразі судять в Антикорупційному суді за епізод з нібито одержання неправомірної вигоди.

Закон підписали вже як два роки. Якщо сказати коротко — то нічого не реалізовано. За законом іде технічна та інша імплементація, яка залежить від Служби безпеки України. Ніяких просувань у цьому плані немає. Тобто, якщо порівняти, що було до закону — просто не ухвалювався закон, а якщо зараз — закон є, але він ніяким чином не імплементується, — повідомив Ситник.

Директор НАБУ послався на об'ємне листування відомства з СБУ і нагадав, що умова отримання НАБУ автономного прослуховування була в меморандумах України з міжнародними партнерами. Ситник вважає, що «концептуальна позиція, аби цей закон не імплементувати».

Можливо, там хтось боїться, бо тоді цілий пласт топ-чиновників не буде знати про здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, — сказав Ситник.

Про ймовірний витік інформації слідства «Ракурс» повідомляв і в розрізі справи «ПриватБанку». Колишній перший заступник голови «ПриватБанку» Володимир Яценко намагався покинути Україну на приватному літаку в той же день, коли йому підписали підозру.