Зеленський скликає коронавірусну сесію Раду - не минуло й місяця після спалаху

https://racurs.ua/ua/n162258-zelenskyy-sklykaie-koronavirusnu-sesiu-radu-ne-mynulo-y-misyacya-pislya-spalahu.html

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Верховна Рада 2 листопада збереться на позачергове засідання.

Його ініцює президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань, повідомила прес-служба партії монобільшості парламенту «Слуга народу».

Одне з головних питань, яке розглянуть на сесії, це постанова № 6154, яка передбачає «додаткові заходи протидії і поширенню Covid-19 в Україні». Серед іншого в цьому документі йдеться і про допуск до приміщень парламенту лише з підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.

У порядку денному буде й розгляд таких законів:

Отож, через понад місяць після початку нового спалаху коронавірусу нардепи нарешті розглянуть постанову про вхід до Ради із ковід-сертифікатами чи результатами ПЛР-тестів.

Про необхідність запровадження для народних деепутатів правил відвідування робочого місця, які діють для більшості громадян, в парламенті говорять з кінця вересня. У середині жовтня відповідну постанову зареєстрували, але кілька тижнів не розглядали в пленарній залі.

Тим часом апарат Верховної Ради відмовився повідомляти кількість вакцинованих від коронавірусу народних депутатів.