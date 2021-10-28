Ковид-статистика Киева отправляет его в «красную» зону. Фото: УП

https://racurs.ua/n162260-kovid-statistika-kieva-otpravlyaet-ego-v-krasnuu-zonu-oficialno.html

Ракурс

«Красная» зона уже в ближайшее время может пополниться Киевом, поскольку в столице наблюдается печальная «ковид"-статистика.

Третий день подряд в городе показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%. Это означает, что Киев фактически находится на пороге «красной» зоны. Отправить в эту зону столицу комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может уже 29 октября. Об этом 28 сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, за 27 октября в Киеве заболел 1 тыс. 451 человек, а 39 больных умерли. В столичных больницах находятся 3 тыс. 334 пациента, в том числе 50 детей с подтвержденным «ковидом». В тяжелом состоянии лечатся 2 тыс. 411 пациентов.

На койках интенсивной реанимации находятся 339 больных, а 59 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 2 тыс. 888 больных.

Вакцинировались от коронавируса вчера 27 тыс. 566 человек, а от начала вакцинальной кампании в столице осуществили 2 млн 166 тыс. 837 прививок.

Напомним, 26 октября в Киеве обнаружили свыше 1 тыс. 400 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик. В больницы Киева привезли за сутки более 560 больных с «ковидом».