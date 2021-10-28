Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Карантин в Киеве — столица без решения о «красной» зоне ввела строгие ограничения

Карантин в Киеве — столица без решения о «красной» зоне ввела строгие ограничения

28 окт 2021, 15:13
999

Мэр Виталий Кличко 28 октября провел срочный брифинг по поводу ситуации с распространением коронавируса в Киеве.

Третий день подряд в столице превышен показатель загруженности коек с кислородом — 29 октября комиссия по ТЭБ и ЧС рассмотрит введение «красной» зоны карантина.

Но КГГА с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения.

Речь идет о таких мерах власти:

  • вход в заведения питания, спортзалы, гостиницы, ЦНАПы, ТРЦ — только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом;
  • столичные школы будут работать дистанционно;
  • детские сады продолжат работать при условии вакцинации 100% сотрудников;
  • в общественный транспорт можно будет пройти только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, их избирательно будут проверять правоохранители.

Дети не будут учиться в классах до улучшения ситуации в столице. После каникул обучение будет дистанционным.

Кличко отметил, что полноценно пользоваться инфраструктурой города можно будет только при наличии Covid-сертификата или ПЦР-теста.

Детсады будут пока работать как обычно.


Ракурс сообщал, что третий день подряд в Киеве показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%. Это значит, что Киев находится на пороге красной зоны. Отправить в эту зону столицу комиссия по ТЕБ и ЧС может уже 29 октября.

27 октября в Киеве заболел 1 тыс. 451 человек, а 39 больных скончались. В столичных больницах находятся 3 тыс. 334 пациента, в том числе 50 детей с подтвержденным «ковидом». В тяжелом состоянии — 2 тыс. 411 пациентов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров