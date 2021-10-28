Карантин в Киеве — столица без решения о «красной» зоне ввела строгие ограничения

https://racurs.ua/n162261-karantin-v-kieve-stolica-bez-resheniya-o-krasnoy-zone-vvela-strogie-ogranicheniya.html

Ракурс

Мэр Виталий Кличко 28 октября провел срочный брифинг по поводу ситуации с распространением коронавируса в Киеве.

Третий день подряд в столице превышен показатель загруженности коек с кислородом — 29 октября комиссия по ТЭБ и ЧС рассмотрит введение «красной» зоны карантина.

Но КГГА с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения.

Речь идет о таких мерах власти:

вход в заведения питания, спортзалы, гостиницы, ЦНАПы, ТРЦ — только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом;

столичные школы будут работать дистанционно;

детские сады продолжат работать при условии вакцинации 100% сотрудников;

в общественный транспорт можно будет пройти только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, их избирательно будут проверять правоохранители.

Дети не будут учиться в классах до улучшения ситуации в столице. После каникул обучение будет дистанционным.

Кличко отметил, что полноценно пользоваться инфраструктурой города можно будет только при наличии Covid-сертификата или ПЦР-теста.

Детсады будут пока работать как обычно.

Ракурс сообщал, что третий день подряд в Киеве показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%. Это значит, что Киев находится на пороге красной зоны. Отправить в эту зону столицу комиссия по ТЕБ и ЧС может уже 29 октября.

27 октября в Киеве заболел 1 тыс. 451 человек, а 39 больных скончались. В столичных больницах находятся 3 тыс. 334 пациента, в том числе 50 детей с подтвержденным «ковидом». В тяжелом состоянии — 2 тыс. 411 пациентов.