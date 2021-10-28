Чи потрібно робити COVID-вакцину, якщо вже перехворів. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n162263-chy-potribno-robyty-covid-scheplennya-yakscho-vje-perehvoriv-pozyciya-komarovskogo.html

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На необхідності вакцинуватися від коронавірусу наголошують медики.

Робити щеплення варто навіть тоді, якщо вже перехворів на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це заявляють у всьому світі, а Всесвітня організація охорони здоров’я теж рекомендує так робити. Про це лікар Євгеній Комаровський заявив в ефірі телеканалу «Україна-24».

Щойно у вас є можливість дійти до пункту вакцинації — ідіть та вакцинуйтеся. Тобто немає ризику того, що якщо у вас є антитіла і вас вакцинують, вам від цього стане погано. Такого ризику нема. Досвід 7 млрд вакцинацій, які зробили, свідчить про те, що це безпечно, — стверджує Комаровський.

Лікар додав, що багато вірусологів кажуть про те, що якщо ви перенесли хворобу у середньоважкій чи у важкій формі, то ви, можливо, можете не вакцинуватися півроку. Але вакцинуватися варто тоді, якщо людини хворіла у легкій формі або безсимптомно. Комаровський не радить чекати моменту, коли зменшиться кількість антитіл.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що страшилки про те, що щеплення від коронавірусу викликає безпліддя або впливає на ДНК — фейки.