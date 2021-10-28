Нужно ли делать COVID-вакцину, если уже переболел. Фото: ukrinform.com

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Необходимость вакцинироваться от коронавируса отмечают медики.

Делать прививки стоит даже тогда, если уже переболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявляют во всем мире, а Всемирная организация здравоохранения тоже рекомендует так делать. Об этом врач Евгений Комаровский заявил в эфире телеканала «Украина-24».

Как только у вас есть возможность дойти до пункта вакцинации — идите и вакцинируйтесь. То есть нет риска того, что если у вас есть антитела и вас вакцинируют, вам от этого станет плохо. Такого риска нет. Опыт 7 млрд вакцинаций, которые сделали, свидетельствует о том, что это безопасно, — утверждает Комаровский.

Врач добавил, что многие вирусологи говорят о том, что если вы перенесли болезнь в среднетяжелой или в тяжелой форме, то вы, возможно, можете не вакцинироваться полгода. Но вакцинироваться нужно тогда, когда человек болел в легкой форме или бессимптомно. Комаровский не советует ждать мгновения, когда уменьшится количество антител.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что страшилки о том, что прививки от коронавируса вызывает бесплодие или влияет на ДНК — фейки.